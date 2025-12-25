Enes Ünal’ın hedefi yeniden LaLiga!

Bournemouth'da uzun süren sakatlığını geride bırakan ve sınırlı süre bulabilen Enes Ünal hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, ekim ayında sahalara dönen 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeyi planladığı ifade edildi.

Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futbolunun daha çok karşılık bulduğunu düşündüğü belirtildi. Öte yandan Ünal'ın çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temaslar kurduğu öne sürüldü. Oyuncunun ocak ayında İspanya'ya dönmeye istekli olduğu ifade edildi.

Tecrübeli forvetin, Villarreal, Valladolid, Levante ve Getafe formalarıyla geçirdiği yılları özlediği ve LaLiga'daki futbol ortamına yabancı olmadığı aktarıldı.