Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enes Ünal'ın hedefi yeniden LaLiga!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 22:31

Enes Ünal'ın hedefi yeniden LaLiga!

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ın hedefinin yeniden LaLiga'ya dönmek olduğu ve temaslara başladığı iddia edildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Enes Ünal’ın hedefi yeniden LaLiga!
  • ABONE OL

Bournemouth'da uzun süren sakatlığını geride bırakan ve sınırlı süre bulabilen Enes Ünal hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, ekim ayında sahalara dönen 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeyi planladığı ifade edildi.

Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futbolunun daha çok karşılık bulduğunu düşündüğü belirtildi. Öte yandan Ünal'ın çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temaslar kurduğu öne sürüldü. Oyuncunun ocak ayında İspanya'ya dönmeye istekli olduğu ifade edildi.

Tecrübeli forvetin, Villarreal, Valladolid, Levante ve Getafe formalarıyla geçirdiği yılları özlediği ve LaLiga'daki futbol ortamına yabancı olmadığı aktarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Ünal'ın hedefi yeniden LaLiga!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz