Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamadı

Kırmızı-siyahlı takım, ligin ilk yarısını 9 puanla son sırada tamamladı. İlk yarıda 27 farklı futbolcunun forma giydiği Fatih Karagümrük'te en istikrarlı oyuncular tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalan Ivo Grbic ile Atakan Çankaya oldu. Süre aldığı 12 maçta 5 kez fileleri havalandıran David Datro Fofana, takımın en golcüsü olarak dikkati çekti.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sezonun ilk yarısını son sırada tamamladı.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısı sona erdi. Sezona teknik direktör Marcel Licka yönetiminde giren kırmızı-siyahlı takım, 10. haftayı birer galibiyet, beraberlik ve 8 yenilgiyle geçti. Bu sürede 4 puan toplanınca Çek teknik adam ile yollar ayırıldı. Licka'nın yerine yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz ile devam eden İstanbul temsilcisi, 7 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi.

İlk yarıyı 9 puanla kapatan Fatih Karagümrük, 18 takım arasında son sırada kaldı.

EN İSTİKRARLISI GRBİC VE ATAKAN

Fatih Karagümrük'ün en istikrarlı oyuncuları kaleci Ivo Grbic ile savunma oyuncusu Atakan Çankaya oldu.

Ligin ilk yarısında kırmızı-siyahlı formayı 13'ü yabancı, 14'ü yerli olmak üzere 27 futbolcu terletti.

Bu oyuncular arasında tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen Grbic ve Atakan, bin 530'ar dakika sahada kaldı. İki oyuncuyu 15 müsabakada bin 334 dakika süre bulan Jure Balkovec izledi.

EN GOLCÜSÜ FOFANA

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ilk yarıdaki en golcü oyuncusu David Datro Fofana oldu.

Fildişi Sahilli futbolcu, süre aldığı 12 müsabakada 893 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki santrfor, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu 2 golle Serginho, birer golle de Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Tiago Çukur, Matias Kranevitter, Sam Larsson ve Anıl Yiğit Çınar izledi.

İstanbul temsilcisinin bir golünü ise Samsunspor mücadelesinde Lubomir Satka kendi kalesine attı.

EN HIRÇINI BALKOVEC

Fatih Karagümrük'ün ilk yarıdaki en "hırçın" futbolcusu Jure Balkovec oldu.

İlk yarıda 1 kırmızı, 4 sarı kart gören Sloven futbolcu, takımın en hırçını olarak öne çıktı. Bu oyuncuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Marius Tresor Doh izledi.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Fatih Karagümrük'te Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre
Ivo Grbic 29 Hırvatistan 17 - 2 - 1530
Atakan Çankaya 27 Türkiye 17 1 3 - 1530
Jure Balkovec 31 Slovenya 15 - 4 1 1334
Serginho 30 Brezilya 16 2 1 - 1158
Berkay Özcan 27 Türkiye 16 - 1 - 1074
Daniel Johnson 33 Jamaika 15 1 4 - 974
Marius Tresor Doh 22 Fildişi Sahili 15 - 2 1 929
Tiago Çukur 23 Türkiye 13 1 2 - 909
David Datro Fofana 23 Fildişi Sahili 12 5 - - 893
Matias Kranevitter 32 Arjantin 9 1 3 - 758
Ricardo Esgaio 32 Portekiz 9 - 2 - 648
Anıl Yiğit Çınar 22 Türkiye 8 1 2 - 632
Enzo Roco 33 Şili 7 - 2 - 576
Çağtay Kurukalıp 23 Türkiye 12 - - - 567
Andre Gray 34 Jamaika 12 - - - 524
Muhammed Kadıoğlu 18 Türkiye 7 - 1 - 495
Sam Larsson 32 İsveç 7 1 - - 481
Barış Kalaycı 20 Türkiye 13 - 1 - 391
Joao Camacho 31 Portekiz 8 - 1 - 317
Tarık Buğra Kalpaklı 16 Türkiye 9 - 1 - 270
Ahmet Sivri 26 Türkiye 7 - - - 260
Fatih Kuruçuk 27 Türkiye 3 - 1 - 181
Nikoloz Ugrekhelidze 22 Gürcistan 4 - 1 - 180
Ömer Gümüş 22 Türkiye 2 - - - 72
Alper Demirol 23 Türkiye 3 - - - 71
Tuğbey Akgün 22 Türkiye 1 - - - 4
Burhan Ersoy 22 Türkiye 1 - - - 3

