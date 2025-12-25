Fenerbahçe’de Sörloth tamam sıra Atletico Madrid’de!

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Alexander Sörloth'ta yeni bir gelişme meydana geldi.
Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 12 milyon Euro maaş karşılığında anlaştı. Norveçli futbolcu, kendisinden yana bir sorun olmadığını ancak kulübüyle el sıkışması gerektiklerini Fenerbahçe'ye iletti.
ATLETICO İLE PAZARLIK YAPILACAK
Sörloth ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Kanarya, Atletico Madrid ile pazarlık yapacak. İspanyol ekibi 35 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe cephesi ise yıldız golcü için 30 milyon Euro ödemeye hazır.
Tecrübeli santrfor, bu sezon 22 karşılaşmaya çıktı ve 5 gol atıp, 1 kez asist kaydetti.