Fenerbahçe’de Sörloth tamam sıra Atletico Madrid’de!

ATLETICO İLE PAZARLIK YAPILACAK

Sörloth ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Kanarya, Atletico Madrid ile pazarlık yapacak. İspanyol ekibi 35 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe cephesi ise yıldız golcü için 30 milyon Euro ödemeye hazır.

Tecrübeli santrfor, bu sezon 22 karşılaşmaya çıktı ve 5 gol atıp, 1 kez asist kaydetti.