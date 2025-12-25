Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması! "Transfer çalışmaları devam edecek"

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Saran'a destek olmak için Çağlayan Adliyesine gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertan Torunoğulları, adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destek olmak için adliyeye gelen Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür eden Torunoğulları, "Özellikle buraya gelen taraftarlarımıza, başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı, sakin halimiz bize çok şey kattı. Onun için yüce Türk adaletinden şüpheniz olmasın. Başkanımız serbest kaldı. Şu anda kulüpte. Biz de yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmaları hızla devam edecek" ifadelerini kullandı.

ALİ GÜRBÜZ: "DOĞRUNUN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"



Ali Gürbüz ise geçen hafta cuma gününden beri yürüyen hukuki süreç olduğunu hatırlatarak, "Dün başkanımız tekrar ifadeye çağrıldı. Bugün de ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı. Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için biz, başkanımız ve avukatları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına, başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz, güveniyoruz. Bununla ilgili doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün buraya başkanımıza desteğe gelen taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bu soğuk havada dün beri desteğini esirgemediler. Süregelen gelen bir hukuki süreçle ilgi daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin" şeklinde konuştu.