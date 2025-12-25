Galatasaray’da Lucas Torreira’ya sürpriz talip!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Arjantin devi Boca Juniors, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya talip oldu.