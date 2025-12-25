Galatasaray’da Lucas Torreira’ya sürpriz talip!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
El Crack Deportivo'nun haberine göre; Arjantin devi Boca Juniors, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya talip oldu.
12 MİLYON EURO
Kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde, transfer sürecinin hızlanabileceği iddia edildi.
Boca'nın Lucas Torreira'nın yanı sıra Paulo Dybala'yı da renklerine bağlayarak ses getirecek bir hamle yapabileceği iddia edildi.