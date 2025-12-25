Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Lucas Torreira'ya sürpriz talip!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:15

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira için beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Arjantin devi Boca Juniors, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya talip oldu.

12 MİLYON EURO

Kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde, transfer sürecinin hızlanabileceği iddia edildi.

Boca'nın Lucas Torreira'nın yanı sıra Paulo Dybala'yı da renklerine bağlayarak ses getirecek bir hamle yapabileceği iddia edildi.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Lucas Torreira daha önce en büyük hayallerimden birinin Boca Juniors'ta oynamak olduğunu dile getirmişti.

2022 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında bitecek

