Göztepe’de Arda ve Dennis yakın markajda

SÜPER LİG VE AVRUPA'DAN İLGİ VAR

Bu sezon kadroya katılan sağ bek Arda Okan Kurtulan, sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Arda Okan gibi öne çıkan bir diğer genç isim Anthony Dennis'e yurt dışından Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen'in ilgi gösterdiği ve yakından izlediği öğrenildi.

2025-2026 döneminde Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Göztepe'nin ara transfer döneminde oyuncularını satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, yüksek bonservis teklifinin gelmesi halinde ise yönetimin durumu yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Anthony Dennis ise 16 maçta 3 gol kaydetti.