Kasımpaşa’nın ilk yarı performansı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada bitirdi.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısı sona erdi. Sezona Gürcü teknik adam Şota Arveladze yönetiminde giren lacivert-beyazlı ekip, 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa, ilk yarının son 3 maçına Emre Belözoğlu yönetiminde çıktı. İstanbul temsilcisi, Belözoğlu yönetiminde ise 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

İlk yarıyı 15 puanla tamamlayan İstanbul temsilcisi, 18 takım arasında 14. sırada yer buldu.

SAHASINDA GALİBİYET ALAMADI

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada galibiyet elde edemedi.

Taraftarı önünde 8 maça çıkan lacivert-beyazlılar, dörder beraberlik ve yenilgi aldı. Kasımpaşa, kendini desteklemeye gelen taraftarlarına bu sezon sahasında galibiyet sevinci yaşatamadı.

İlk yarıda 3 galibiyet yaşayan Kasımpaşa, tamamını deplasmanda aldı.

EN İSTİKRARLISI GİANNİOTİS VE OPOKU

Lacivert-beyazlı takımda ilk yarının en istikrarlıları Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile Ganalı stoper Nicholas Opoku oldu.

Kasımpaşa'da ilk 17 maçlık bölümde 14'ü yabancı, 7'si Türk olmak üzere 21 farklı futbolcu ter döktü.

İlk yarıda 17 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kalan Gianniotis ile Opoku, bin 530'ar dakika süre buldu. Bu oyuncuları 16 mücadelede bin 427 dakika forma giyen Andri Badursson izledi.

EN GOLCÜSÜ HABİB GUAYE

Kasımpaşa'da 5 gol atan Senegalli santrfor Pape Habib Guaye, takımın en golcüsü oldu.

Lacivert-beyazlı formayla 15 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu 3 golle Brezilyalı sağ bek Claudio Winck, 2 golle Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic izledi.

Mortadha Ben Ouanes, Adem Arous ve Kubilay Kanatsızkuş da birer kez gol sevinci yaşadı.

EN HIRÇINI CAFU

Kasımpaşa'da ilk yarının en "Hırçın" futbolcusu Brezilyalı orta saha Cafu oldu.

İlk yarıyı 1 kırmızı, 3 sarı kartla tamamlayan Cafu, takımın en hırçın oyuncusu olarak dikkati çekti. Bu futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Guaye takip etti.

İstanbul temsilcisinde ilk yarıda forma giyen 21 futbolunun 15'i toplamda 36 kez sarı kartla cezalandırıldı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: