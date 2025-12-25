Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ın en hırçını Orkun Kökçü oldu

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısında siyah-beyazlı takımda forma giyen futbolculardan 20'si 41 sarı kart, 3 kez de kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli yıldızı Orkun Kökçü, bu sezon görev aldığı 14 lig maçında 3 kez sarı kart alırken, 2 defa da kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını eksik bıraktı. Orkun gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 3 maçta cezalı olduğu için takımına yardımcı olamadı.

Orkun Kökçü'yü hırçınlıkta zorlayan isim ise 7 sarı kart gören takım arkadaşı Emirhan Topçu oldu.

Siyah-beyazlı ekipte hakemlerin kartlarıyla en çok karşılaşan isim olan Emirhan Topçu, 1 maçta ceza nedeniyle takımına destek olamadı ve gördüğü son kartla birlikte yeniden ceza sınırına geldi.

SARI KART RAPORU

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında Emirhan Topçu'nun yanı sıra Tiago Djalo da gördüğü sarı kartlar neticesinde cezalı duruma düşerek bir maçta forma giyemedi.

Hakemler, Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Tammy Abraham ve Gökhan Sazdağı'na 3'er; Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve El Bilal Toure'ye 2'şer kez sarı kart gösterdi.

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Jota Silva, Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica ise birer kez sarı kart gördü.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Beşiktaş'ta ligin ilk bölümünde Orkun Kökçü'nün yanı sıra El Bilal Toure de kırmızı kartla oyundan ihraç edilen bir başka oyuncu oldu.

Siyah-beyazlı takımın 2 futbolcusu toplam 3 kırmızı kart gördü. Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kırmızı kartla oyundan atılırken, El Bilal de Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla müsabakayı tamamlayamadı.

KART TABLOSU

Süper Lig'in ilk yarısındaki müsabakalarda Beşiktaşlı futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle: