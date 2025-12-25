Samsunspor'dan Musaba için yeni açıklama: "FIFA kuralları ihlal edildi"

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Anthony Musaba için açıklama yaptı. Karadeniz ekibi, Hollandalı futbolcunun FIFA Kurallarını ihlal ettiğini ve gerekli disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.