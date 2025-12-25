Süper Lig’in ilk yarısında 12 takım teknik direktör değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünde 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, takımlardaki teknik direktör değişiklikleri ele alındı.

Süper Lig'deki takımlardan 12'si teknik direktör değişikliğine giderken, 6 ekip ise sezona başladığı teknik adamlarla devam ediyor.

İLK DEĞİŞİKLİK GAZİANTEP FK'DE

Bu sezon en erken teknik adam değişikliğine giden kulüp Gaziantep FK oldu.

Geçen sezonu Selçuk İnan yönetiminde 45 puanla 14. sırada tamamlayan Güneydoğu Anadolu ekibi, bu sezona İsmet Taşdemir yönetiminde girdi. Ligdeki ilk 2 maçını kaybeden Gaziantep FK, tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz ise 15 Aralık'ta görevinden istifa etti. Genç teknik adam, istifasından 4 gün sonra tekrar Gaziantep FK ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE, BİRER GÜN ARAYLA TEKNİK ADAMLARINI GÖNDERDİ

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Avrupa maçlarında istediği sonuçları alamadı.

Beşiktaş, önce UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e, daha sonra da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi. Özellikle Lausanne gibi düşük bütçeli bir takım karşısında Avrupa'ya veda edilmesi Solskjaer'in siyah-beyazlı takımdaki sonunu getirdi ve 28 Ağustos'ta tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Solskjaer'in yerine Beşiktaş'ın başında daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın getirildi.

Fenerbahçe ise Jose Mourinho idaresinde başladığı sezonda Süper Lig'deki ilk 2 maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Benfica maçları öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamaların yanı sıra olumsuz sonuçlar nedeniyle 29 Ağustos'ta Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Jose Mourinho'dan sonra Fenerbahçe'nin başına İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco geçti.

ANTALYASPOR İLE GENÇLERBİRLİĞİ, İKİ KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Hesap.com Antalyaspor ile Gençlerbirliği, bu sezon iki kez teknik adam değişikliğine gitti.

Antalyaspor, sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. 8 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, istenen sonuçların alınmamasının ardından Emre Belözoğlu ile 8 Ekim'de yollarını ayırdı.

Belözoğlu'nun ardından takımın başına Erol Bulut getirildi. Bulut, Antalyaspor'un başında çıktığı 8 lig karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Yaşanan kötü sonuçların ardından Bulut'un da görevine son verildi.

Sezona teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile başlayan Gençlerbirliği ise ligin 10. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Başkent temsilcisi, Eroğlu'nun ardından bu görev için Volkan Demirel ile anlaştı. Volkan Demirel, 15. haftada Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından istifa etti.

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in ardından teknik direktörlüğe Metin Diyadin getirildi.

6 TAKIM AYNI İSİMLERLE DEVAM

Süper Lig'de 6 takım, başladıkları teknik adamlarla sezonda yollarına devam ediyor.

Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Kocaelispor, Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve Göztepe'de teknik direktör değişimi yaşanmadı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle: