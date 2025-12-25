Trabzonspor’un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi imzası

Ligde ilk yarı oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 33 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu forma giydiği 15 karşılaşmada 11 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Onuachu'yu 16 maçta 8 golle sezon öncesi transfer edilen Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto takip etti. Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 14 karşılaşmada 7 golle üçüncü sırada yer aldı.