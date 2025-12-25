Trendyol 1. Lig’de 19. haftanın perdesi açılıyor!

Haftanın açılış mücadelesinde Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Manisa FK'yi konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 19. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
27 Aralık Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)
28 Aralık Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Serikspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
29 Aralık Pazartesi:
14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)