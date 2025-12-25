Vaclav Cerny’nin başarısının sırrı ortaya çıktı

'GENEL OLARAK KATIYDI AMA ADİLDİ'

"Pribram takımında antrenör olan babası, sabah akşam onun başında duruyordu. Vaclav'ı ilk kez 15 yaşındayken Kouba Kupası'nda gördüm. Kasıtlı bir sarı kart gördü. Babası onu çağırdı ve ona tokat attı. 'Bilgisayar oynayacaksın, istediğin her şeye sahip olacaksın ama iki ya da üç saat bunu yapacaksın' derdi. Bunu sadece zirve sporcu olması için değil, sağlık için de söylüyordu. Ama her zaman o sporu seven çocuk başarır, Cerny de böyleydi." Çek yıldız ise bu olayı 2024 yılında verdiği bir röportajda doğrulamış, babası için "Genel olarak katı bir insandı ama çok adildi" demişti.