Afrika’da dev anlaşma

ACIBADEM Sağlık Grubu, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın resmi sağlık tedarikçisi oldu. CAF Genel Sekreteri Veron Mosengo Omba ile Acıbadem Sağlık Grubu Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk arasında imzalanan anlaşma kapsamında;Acıbadem Sağlık Grubu, bu anlaşmayla sporcu sağlığı alanındaki uzmanlığını bir kez daha küresel vitrine taşımayı ve Afrika futbolunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.