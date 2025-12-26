Ali Palabıyık, PFDK’ya sevk edildi! TFF açıkladı…

Eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, bahis oynadığı tespit edilmesi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ya sevk ettiği isimler şu şekilde:
Süper Lig hakemi: Ali Palabıyık
Klasman yardımcı hakemi: Ali Tuna, Berkay Daban, Halit Karacabay, Okan Akbal, Sedat Etik
Klasman hakemi: Alper Oran, Erhan Kutlu
İl hakemi: Yusuf Bozdoğan
23 YIL AKTİF HAKEMLİK YAPTI
Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı.
2004-2005 sezonunda ise 1 yıl Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. 2012 yılında üst klasman hakemi olan Ali Palabıyık, 2015 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı.
24 Nisan 2017'de Nyon'da Benfica ile Salzburg arasında oynanan Gençler Ligi Finali'ni yöneten Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.