Aslan’da o isim Ederson!

YÖNETİM, SAMBACI İÇİN SONUNA KADAR MASADA

G.Saray, ara transferde takımın kalitesini daha da üst seviyeye çekmek için nokta atışı isimlere gidiyor. Sezon başında 135 milyon Euro bonservis harcayan sarıkırmızılı kulüp, ara transferde de büyük düşünüyor ve orta sahaya üst düzey takviye planlıyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekilli Abdullah Kavukcu, "Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor" diyerek ipucunu verdi. Bu ismin Atalanta'dan Ederson olduğu ortaya çıktı. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan Sambacı, iki yönlü bir orta saha oyuncusu. 6-8 ve 10 numara olarak görev yapabilen Brezilyalı yıldız, bu sezon 17 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Atalanta ile 1.5 yıl sözleşmesi kalan Ederson 2 senedir Brezilya Milli Takımı'na çağrılıyor.



AVRUPA LİGİ ZAFERİ YAŞADI

Ederson, Atalanta'da çıktığı 154 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

2023-2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ederson'un piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Tecrübeli futbolcu, orta sahada hem 6 hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Atalanta, 2022'de Salernitana'dan 23 milyon Euro'ya transfer etmişti.



MİNİ GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK

Ederson, Abdullah Kavukcu'nun "İstediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor'' tarifine uyuyor. Atalanta, 3 yıl önce bonservisine 22 milyon Euro öderken vergi muafiyeti yasasından faydalanmış ve yıllık 2 milyon Euro ücret vermişti. Ederson, Brezilya'nın geniş kadrosunda yer alan, Galatasaray orta sahasına güç katabilecek kalitede bir isim. Gelecek sezon kontratı bitiyor. Sezon başında Inter'in kapısından dönmüştü. Lemina'nın stoper oynama ihtimalini de göz önünde bulundurursak orta sahaya Berkan da gitti kabul edildiğine göre takviye şart.