Demirel’den Antalya’ya şart

Antalyaspor'da
teknik direktör listesinin ilk sırasında Volkan Demirel yer alıyor. Erol Bulut ile yolların ayrılmasının üzerinden bir hafta geçerken Volkan Demirel'le masaya oturan Akdeniz ekibi, genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Maddi konuda herhangi bir pürüz çıkmazken, 44 yaşındaki teknik adam, kulübe tek şart sundu. Bunun da transfer engelinin kaldırılması olduğu öğrenildi.
Hali hazırda FIFA'da borç sebebiyle 5 dosyası bulunan Antalyaspor'un bunları kapatabilmesi için 2.5 milyon Euro gerekirken, 1.5 milyon Euro ödeme ve vade seçeneğiyle engelin kaldırılması planlanıyor.