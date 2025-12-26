Dorgeles Nene: "Babamı geri getirmek isterdim."

"En çok gurur duyduğun an?"

Dorgeles Nene: "Fenerbahçe'yle kontratımı imzaladığımda. Keza burada gördüğüm sıcak karşılama. Aynı şekilde ilk 11'de çıktığım ilk maçta atmış olduğum gol. Ve tabii oğlumun dünyaya gelmesi."

"En çok pişman olduğun an?"

Dorgeles Nene: "Pişmanlık olarak değil ama üzgün hissettiğim şey, babamın erken vefat etmesi. Çünkü ben küçük yaşlardayken sürekli bana eşlik ederdi, yardımcı olurdu ve ve profesyonel bir futbolcu olmamı isterdi. Ben şu anda profesyonel bir futbolcuyum ama benim profesyonel futbolcu oluşumu göremedi. Bu benim üzüldüğüm bir durumdur."