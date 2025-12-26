Fas, Afrika Uluslar Kupası’nda liderliğini sürdürdü!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) A Grubu'nda iki maç oynandı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda, ev sahibi Fas ile Mali karşı karşıya geldi.

Fas, Brahim Diaz'ın 45+5'daki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Mali, 64. dakikada Lassine Sinayoko'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı.

A grubunda oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu.

Mali iki puanla ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sıra