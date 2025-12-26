Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Furkan Köseoğlu: Eksiklerin fazla olması planlarımızı engelledi!
26.12.2025

1. Lig’in 19. haftasında Manisa FK’ya 2-0 mağlup olan Sakaryaspor’da teknik sorumlu Furkan Köseoğlu açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Furkan Köseoğlu, mağlup olduklarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Erken gol ve kırmızı kartın planlarında değişiklik yapmaya zorladığını ifade eden Köseoğlu, "Kadro derinliği olmadığı için bu hafta 7 eksiğimiz vardı. Eksiklerin fazla olması planlarımızı engelledi. Kenardan oyuna atacağımız oyuncuların kısıtlı olması etkili oldu." diye konuştu.

Köseoğlu, hafta sonu yapılacak olan seçimin hayırlısı olması temennisinde bulunarak, takımın daha iyi yerlerde olması ve şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

