Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’a yeni yetenek! Yusuf Demir’in yerine gelecek...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 10:24

Galatasaray’a yeni yetenek! Yusuf Demir’in yerine gelecek...

Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Genç ve potansiyelli oyuncuları gözüne kestiren Aslan, Mönchengladbach altyapısında oynayan ismi istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray’a yeni yetenek! Yusuf Demir’in yerine gelecek...
  • ABONE OL

Ocak ayında ayrılması kesinleşen Yusuf Demir'in yerine +2 kontenjana 2008 doğumlu yıldız adayı Can Armando Güner düşünülüyor.

B.Mönchengladbach altyapısında U-19 Takımı'nda dikkatleri üzerine çeken Can'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocak ayında 18 yaşına basacak genç oyuncu, Almanya ve Arjantin pasaportu taşıyor.

Türk Milli Takımı şansına da sahip Can Armando Güner solak ve hücum hattında her mevkide görev yapabiliyor. Genç yuncu bu sezon genç yaş kategorilerinde 14 maça çıktı, 4 gol attı, 3 sist yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’a yeni yetenek! Yusuf Demir’in yerine gelecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz