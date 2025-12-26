Gaziantep FK’de yabancı oyuncular ön plana çıktı

Sezona 13 oyuncu takviyesiyle kadrosunu güçlendirerek başlayan Güneydoğu temsilcisine özellikle hücum hattındaki yeni transferleri Camara ve Bayo, gol yollarında önemli katkı verdi.

Ligin ilk yarısında Gaziantep ekibi, iç sahada 3 galibiyet 4 mağlubiyet 2 beraberlik alırken deplasmanda 3'er galibiyet ve beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcuların ilk yarı performansları incelendiğinde yabancı oyuncular ön plana çıktı.

EN ÇOK GOL ATAN "BAYO"

Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Lille'den kiralanan Mohamed Bayo,12 maçta sahada 952 dakika kaldı.

Bu süre zarfında 6 kez gol sevinci yaşayan Gineli santrafor, takımın en skorer oyuncusu oldu.

Kritik maçlarda sahneye çıkan Bayo, Beşiktaş ve Kayserispor deplasmanında 2'şer, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında 1 kez ağları sarstı.

Gaziantep FK, Gineli oyuncunun gol attığı maçları kaybetmedi.

EN ÇOK SÜRE ALAN "KOZLOWSKI"

İngiltere Premier League takımı Brigton'dan transfer edilen 22 yaşındaki Kacber Kozlowski, ligin ilk yarısında takımının tüm maçlarında sahaya çıkan tek futbolcusu oldu.

Kasımpaşa, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında 77 dakika, Kayserispor maçında ise 81 dakika süre alan genç oyuncu, geride kalan maçların tamamında 90 dakika formayı terletti.

Kozlowski, süre aldığı 1482 dakikada, 3 gol attı 1 gole direkt katkı verdi.

EN ÇOK GOL KATKISI CAMARA'DAN

Gaziantep FK'nin sezon başında İtalya'nın Parma takımından transferi oCamara, dikkati çeken performansı istatistiklerine de yansıdı.

Bu sezon 13 maçta 948 dakika süre alan Fildişili genç oyuncu, 2 gol, 7 gol katkısıyla takımının hücumda önemli ismi oldu.

Genç oyuncu, Barış Alper Yılmaz'ın ardından ligde en çok gol katkısı veren 2. oyuncu olarak sıralamada kendine yer buldu.

EN ÇOK MAÇA ÇIKANLAR

Kırmızı-siyahlı ekipte, tüm maçlara çıkan Kozlowski'den sonra en çok sahada Maxim ve Rodrigues, yer aldı.

Rumen futbolcu Maxim, oynadığı 16 maçta 1310 dakikada 3 gol, 6 gol katkısı sundu.

Sol bekte görev yapan İspanyol Rodrigues ise 1406 dakikada 2 gol 1 gol katkısıyla oynadı.