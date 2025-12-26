Gurbette Can Armando yarışı

Ocak ayında ayrılması kesinleşen Yusuf Demir'in yerine +2 kontenjana 2008 doğumlu yıldız adayı Can Armando Güner düşünülüyor. B.Mönchengladbach altyapısında U-19 Takımı'nda dikkatleri üzerine çeken Can'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocak ayında 18 yaşına basacak genç oyuncu, Almanya ve Arjantin pasaportu taşıyor. Türk Milli Takımı şansına da sahip Can Armando Güner solak ve hücum hattında her mevkide görev yapabiliyor. Genç yuncu bu sezon genç yaş kategorilerinde 14 maça çıktı, 4 gol attı, 3 sist yaptı.



B PLANIB PLANI ONYEDİKA

EDERSON dışında Galatasaray'ın listesinde olan ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren diğer isim ise Club Brugge'den Raphael Onyedika. Nijeryalı dinamo, sezon başında da sarı-kırmızılı kulübün gündemine girmişti.