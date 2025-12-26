Mısır, Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turunda!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) B Grubu'nda iki maç oynandı.

Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mısır, Mohamed Salah'ın 45. dakikada penaltı golüyle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Mısır'da Mohamed Hany, 45+2'de kırmızı kart gördü.

B Grubu'nun diğer maçında, Marakeş Stadı'ndaki mücadelede Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı. Angola'nın golü 24. dakikada Gelson Dala'dan gelirken Zimbabwe, 45+6'da Knowledge Musona ile golü buldu.

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16 turuna kaldı. Güney Afrika, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Zimbabwe 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Angola ise son sırada bulunuyor.