Osimhen paketi kapış kapış

Giriş Tarihi: 26.12.2025

Solo il Gala (Sadece Galatasaray) adıyla 10 bin TL'ye satılan Osimhen kutusunda hedef 100 bin adet satış olarak belirlenmişti. Şu ana kadar 60 bin seviyesine ulaşıldı. Osimhen'e özel tasarım tişört, atkı ve maskenin yer aldığı kutu, GS Store'de formalar dışında en fazla ilgi gören ürün oldu. Öte yandan Afrika Uluslar Kupası için ülkesinde bulunan Osimhen, ülke basınına şampiyonluk istediklerini söyledi. İlk maçta Tanzanya'yı 2-1 mağlup eden Nijerya, grubundaki ikinci karşılaşmada yarın Tunus karşısına çıkacak.
