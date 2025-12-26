Paul Onuachu: En güzel an kupa kazanmak

'UNUTULMAZ GOL KONYASPOR'A ATITĞIM GOL'

Kariyerindeki en sevindiği maçın, Midtjylland formasıyla attığı gol olduğunu belirten Onuachu, "Midtjylland'da oynarken benim golümle Manchester United'ı yendiğimiz maç en sevindiğim maçtı. Ancak kaybettiğimiz her maç üzüldüğüm maçtır" dedi. Onuachu unutamadığı golünü Konyaspor'a attığı gol olarak dile getirdi.

MENTAL DİRENÇ VE SON SANİYE

Antrenmanda dahi olsa arkadaşlarının umursamaz oynamasının sahada kendisini en çok sinirlendiren şey olduğunu dile getiren Onuachu, sahadaki en güçlü yönünün mental dayanıklılık olduğunu dile getirdi. Onuachu, "Mental olarak güçlü olmam. Son saniyeye kadar mücadele eder, oyundan asla kopmam" dedi. En çok zorlandığı rakibin ise "Virgil Van Dijk" olduğunu söyledi.

SAVAŞÇI VE TUTKULU

Oyun stilini savaşçı ve tutkulu olarak tarif eden golcü oyuncu, antrenmanlarda taktik yerine çift kale maçları tercih ettiğini kaydetti. Onuachu, genç futbolculara en önemli tavsiyesini de şu sözlerle dile getirdi: "Sıkı çalışın, hep mücadele edin ve mütevazı olun."

AİLE KÖKÜ VE ALTIN TAVSİYE

Aldığı en iyi tavsiyenin anne ve babasından geldiğini söyleyen Onuachu, "Devam et, asla durma!" sözlerinin hayatında yön verdiğini belirtti. En büyük korkusunun sevdiği birini kaybetmek olduğunu ifade eden golcü, "Sevdiğim birini kaybetmekten korkarım" dedi. Onuachu, hayatının en önemli gününü "Güzel eşimle evlendiğim gün" diye yanıtladı. Onuachu, asla affetmeyeceği şeyin ise "sahte arkadaşlıklar" olduğunu söyledi.

TAKIM İÇİN EN'LER

Takımın en şakacı futbolcusu için "Christ Oulai", en dakik oyuncu "Edin Visca", en disiplinli oyuncu için "Arseniy Batagov", en sessiz oyuncu için "Mustafa Eskihellaç" yanıtını veren Onuachu, en hırslı oyuncu "Danylo Sikan" en duygusal 'Stefan Savic", en iyi giyinen 'Okay Yokuşlu" en yakışıklı futbolcu "Felipe Augusto, Rayyan Baniya ve Tim Jabol Folcarelli" dedi. En fazla yemek yiyen oyuncu için ise "Rayyan Baniya" yanıtını verdi.