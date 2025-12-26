Samsunspor’dan 5 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Samsunspor, futbolcular Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Celil Yüksel, Bedirhan Çetin ile Afonso Sousa'nın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında Olivier Ntcham'ın sol uyluk arka kas grubundaki "evre 2 yaralanma" nedeniyle tedavisinin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tanguy Coulibaly'in sol diz iç yan bağında oluşan 'evre 3 tam kat yırtık' nedeniyle rehabilitasyonu sürmekte olup, salon ve saha çalışmalarına kontrollü şekilde devam etmektedir. Celil Yüksel'e sol el 4. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle uygulanan alçı sonlandırılmış, thermoplast atel ile saha çalışmalarına başlanmıştır. Afonso Sousa'da sol ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması ile kemik ezilmesi ve kemik ödemi nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon süreci kapsamında salon çalışmalarına başlanmıştır. Bedirhan Çetin ise sağ diz ön çapraz bağında oluşan total rüptür nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci ve salon çalışmalarına devam etmektedir."