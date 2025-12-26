Süper Lig'de ilk yarı "26,84" yaş ortalamasıyla oynandı

EN "TECRÜBELİ" MERT GÜNOK

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en tecrübeli futbolcu, 1 Mart 1989 doğumlu Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki milli file bekçisi, ligin ilk yarısında 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı.

Ligde 36 yaşındaki Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme, Göztepe'den İsmail Köybaşı, ikas Eyüpspor futbolcusu Taras Stepanenko, Corendon Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ve kaleci Ertuğrul Taşkıran da görev aldı.

Alanyaspor file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, ilk yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

8 FUTBOLCU 2 FARKLI TAKIMDA OYNADI

Süper Lig'de sezonun başlamasının ardından 8 futbolcu, başka Süper Lig ekibiyle anlaştı.

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olurken Beşiktaş'tan Ernest Muci, bordo-mavili takıma gitti.

Beşiktaş kadrosunda sezona başlayan Tayyip Talha Sanuç, Gaziantep FK ile sözleşme imzalarken Gökhan Sazdağı, Zecorner Kayserispor'dan Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca Fenerbahçe'de sezona başlayan Cengiz Ünder ile kiralık sözleşme imzaladı.

Sezona ikas Eyüpspor ile giren Melih Kabasakal, Gaziantep FK ile anlaşırken Jakub Kaluzinski, Hesap.com Antalyaspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer oldu.

Ligde 2 takımda forma giyen diğer isim de Dal Varesanovic. Sezona Çaykur Rizespor'da başlayan Bosna Hersekli oyuncu, Gençlerbirliği ile ilk devreyi tamamladı.