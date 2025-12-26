Süper Lig’in ilk bölümünde 40 futbolcu 17 maçın tamamında forma giydi

Anadolu Ajansının, Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünün sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde en istikrarlı futbolculara yer verildi.

Ligin ilk 17 haftalık periyodunda 18 takımda toplam 475 futbolcu forma giydi. Bu oyunculardan 40'ı 17 maçın tamamında mücadele etti.

Samsunspor'dan 6, Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor'dan 4'er, Kasımpaşa, ikas Eyüpspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan 3'er, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nden 2'şer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir'den ise birer futbolcu tüm maçlarda süre buldu.

Zecorner Kayserispor'dan hiçbir oyuncu 17 maçın tamamında forma giymedi.