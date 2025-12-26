Süper Lig’in ilk yarısında kaleler 11 kez şaştı

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, takımların kendi kalelerine attığı gollere yer verildi.

Ligde kendi ağlarını havalandıran ilk futbolcu, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük formasıyla Fatih Kurucuk oldu. Sezona kırmızı-siyahlı ekipte başlayıp daha sonra SMS Grup Sarıyer'e transfer olan Fatih Kurucuk, ligin 2. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasının 74. dakikasında kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı. Fatih Karagümrük sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu golden bir gün sonra Kocaelispor forması giyen kaleci Aleksandar Jovanovic, benzer talihsizlik yaşadı. İç sahada Samsunspor ile oynanan müsabakanın 82. dakikasında Samsunsporlu futbolcu Rick van Drongelen'in kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Jovanovic'in kafasına çarpıp ağlara gitti. Kocaelispor bu maçı 1-0 kaybetti.

FATİH KARAGÜMRÜK KENDİ KALESİNE 4 GOL ATTI

Sezonun ilk bölümünde 10 futbolcu, 11 kez kendi ağlarını havalandırırken, Fatih Karagümrük bu talihsizliği 4 kez yaşadı.

Galatasaray karşısında Fatih Kurucuk, Kasımpaşa müsabakasında Muhammed Kadıoğlu, RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında ise Anıl Yiğit Çınar kendi ağlarına gol atan isimler oldu.

Gaziantep FK de 2 kez kendi futbolcusundan gol yedi. RAMS Başakşehir müsabakasında Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor maçında ise Kevin Rodrigues kendi ağlarını havalandırdı.

BİR MAÇTA 2 GOL

Ligin 6. haftasında oynanan Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında her iki takım da birer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Müsabakanın 31. dakikasında Samsunspor'lu Satka kendi kalesine gol atarken, bu golle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında ise bu kez kaleyi şaşıran Anıl Yiğit Çınar oldu. 22 yaşındaki futbolcu 52. dakikada kendi ağlarını havalandırırken maçta skor 1-1 oldu. Samsunspor son dakikada bulduğu golle maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

7 TAKIM KALEYİ ŞAŞIRDI

Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 7 takımdan 10 futbolcu kendi kalesine 11 gol attı.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Kocaelispor kendi kalesine gol atan takımlar oldu.

Fatih Karagümrük 4, Gaziantep FK 2 kez kendi ağlarını havalandırırken, diğer ekipler birer kez kaleyi şaşırdı.

Ligde kendi kalesine gol atma şansızlığı yaşayan futbolcular şunlar: