Yerli ve milli transfer!

Ara transfer döneminde Salih Özcan'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncuyu bonservissiz bir şekilde almanın peşinde. 27 yaşındaki orta sahanın, sezon sonunda biten sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Borussia Dortmund'un ise 2 milyon Euro civarında gelir beklentisi bulunuyor. Hem Beşiktaş hem de Salih cephesi, Alman kulübünün yetkilileri ile iletişim sağlayarak bedelsiz ayrılık için çözüm aradığı belirtildi. Siyahbeyazlı ekibin, bu transferde Salih Özcan'ın Orkun Kökçü ile A Milli Takım'daki uyumları nedeniyle ısrarcı olduğu belirtildi. Kartal'ın teknik heyeti de Salih'in takıma katılmasıyla birlikte daha dinamik ve güçlü bir orta sahaya sahip olacaklarını düşündüğü öğrenildi. İkili, Ay-Yıldızlı ekiple birlikte 12 maçta yan yana oynadı. Bunların dördünde aynı anda ilk 11'de yer aldılar.