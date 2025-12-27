Ali Palabıyık bahisten PFDK’da

BAHİS soruşturması kapsamında 9 eski hakem PFDK'ya sevk edildi. En dikkat çekeni ise eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık... TFF, futbolda bahis oynadığı tespit edilen, son 5 yıl içinde hakem olarak görev yapmış 9 ismin 57. maddeden tedbirli olarak sevk edildiğini duyurdu. Palabıyık son olarak 2022-23'te maç yönetirken Süper Lig'de toplamda 177 karşılaşmada düdük çalmıştı. Sevk edilen isimler şöyle: Ali Palabıyık (Süper Lig hakemi), Alper Oran (Klasman hakemi), Erhan Kutlu (Klasman hakemi), Ali Tuna (Klasman yardımcı hakemi), Berkay Daban (Klasman yardımcı hakemi), Halit Karacabay (Klasman yardımcı hakemi), Okan Akbal (Klasman yardımcı hakemi), Sedat Etik (Klasman yardımcı hakemi), Yusuf Bozdoğan (İl hakemi). Palabıyık, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çamur atmaya devam ediyorlar... Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim."