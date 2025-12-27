Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Güler tatilde Bolu'yu tercih etti!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 22:56

Arda Güler tatilde Bolu'yu tercih etti!

Milli futbolcu Arda Güler, devre arası tatilinde Bolu'ya geldi.

Real Madrid ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, tatil günlerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi. Tatil için Bolu'nun doğa harikası turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden Güler, burada bulunan Devlet Konuk Evi'nde Fenerbahçe'de forma giyen Yiğit Efe Demir ile konakladı.

Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile birlikte dışarı çıkarak beyaz örtü üzerinde futbol oynadı. Neşeli anların yaşandığı o dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, videoya "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.
