Beşiktaş’ın Premier Lig’den golcü hedefi!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlıların, golcü rotasyonuna takviyede bulunmayı hedeflediği belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo ile ilgilendiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların, Arnaud Kalimuendo transferini kiralık formülüyle bitirmeyi hedeflediği vurgulandı.
Arnaud Kalimuendo, bu sezon Nottingham Forest'ta 13 müsabakada forma şansı buldu. 23 yaşındaki Fransız santrfor, bu süreçte 2 gol sevinci yaşadı.
Arnaud Kalimuendo'nun Nottingham Forest ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Arnaud Kalimuendo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.Paris Saint Germain altyapısında yetişen Arnaud Kalimuendo daha sonra Lens ve Rennes'te oynadı. Nottingham Forest, sezon başında Fransız santrfor için 30 milyon euro