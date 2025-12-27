Beşiktaş’tan transferde Thilo Kehrer sürprizi!

Schalke'de profesyonel olan Thilo Kehrer daha sonra Paris Saint Germain, West Ham United ve Monaco'da oynadı. Monaco, 2024-2025 sezonu başında Alman stoper için 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Thilo Kehrer, Almanya Milli Takımı'nda 28 karşılaşmada forma şansı buldu.