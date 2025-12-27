Beşiktaş’tan transferde Thilo Kehrer sürprizi!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviye konusunda gündeme sürpriz bir ismin geldiği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Thilo Kehrer ile ilgilendiği aktarıldı.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Alman savunmacıyı transfer listesine aldığı kaydedildi.
29 yaşındaki savunmacı, bu sezon Monaco'da 18 müsabakada forma şansı buldu ve 1436 dakika sahada kaldı.
Thilo Kehrer'in Monaco ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Alman savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon euro.