Burak Aydın: Süper Lig’deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK'ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik sorumlu Burak Aydın açıklamalarda bulundu.

Burak Aydın şu sözleri dile getirdi:

"Genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün altyapı ağırlıklı bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktık. Çarşamba görev bize tebliğ edildi ve Vanspor'u çalıştık. İlk yarının 35. dakikasına kadar oyun planımız tuttu. 35'inci dakikadan sonra arka arkaya iki gol yedik ve oyuncular oyunu bıraktı, skor açıldı. Gençlere ve yanımızda olan ağabeylere teşekkür ederim. Hatayspor, 6 kere yıkıldı ama tekrar kuruldu. Düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Süper Lig'deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz."