Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Aydın: Süper Lig’deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 20:16

Burak Aydın: Süper Lig’deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz!

Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın, Vanspor FK maçından sonra konuştu.

Burak Aydın: Süper Lig’deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK'ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik sorumlu Burak Aydın açıklamalarda bulundu.

Burak Aydın şu sözleri dile getirdi:

"Genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün altyapı ağırlıklı bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktık. Çarşamba görev bize tebliğ edildi ve Vanspor'u çalıştık. İlk yarının 35. dakikasına kadar oyun planımız tuttu. 35'inci dakikadan sonra arka arkaya iki gol yedik ve oyuncular oyunu bıraktı, skor açıldı. Gençlere ve yanımızda olan ağabeylere teşekkür ederim. Hatayspor, 6 kere yıkıldı ama tekrar kuruldu. Düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Süper Lig'deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Aydın: Süper Lig’deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz