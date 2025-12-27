Fenerbahçe’de Rodrigo Becao için hesap zamanı!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Becao için Süper Lig'den teklifler yağıyor. 8.3 milyon Euro'ya alınan ve Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan Brezilyalı, Anadolu kulüplerinin takibinde. Yıllık 1.8 milyon Euro kazandığı iddia edilen oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı ancak ücretinin tamamını istediği öğrenildi.

İtalya ve Brezilya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almak isteyen oyuncunun yıllık ücretinin kalan yıllardaki bölümünü kimse ödemek istemiyor. Bonservisi de yüksek görülen oyuncu için yönetim maliyet hesaplaması yapıyor.