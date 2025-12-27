Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Tedesco'ya transfer mesajı!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 07:51

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Tedesco'ya transfer mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Saran, Tedesco ile görüşme gerçekleştirdi ve “Senin ikna olmadığın hiçbir oyuncuyu almayacağız” mesajını ilettiği ortaya çıktı.

SPOR SERVİSİ Futbol
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan Tedesco’ya transfer mesajı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşme gerçekleştirdi.

Transfer planlaması yapılırken taraflar, listedeki oyuncularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Saran'ın, İtalyan hocanın veto ettiği hiçbir ismi almayı düşünmediğini ilettiği kaydedildi.

"İSTEMEDİĞİN BİR OYUNCUYU ALMAM"

Fenerbahçe Başkanı, Tedesco'ya "Benim için senin planların ve sözlerin çok önemli. Senin oyun felsefene ve bakış açına uyacağız. Senin istemediğin, onay vermediğin bir oyuncuyu takıma dahil etmeyeceğim. Ekibime ve sana çok güveniyorum. Birlikte planlamalarımızı doğru yaparsak ikinci yarıya çok daha iyi başlayıp tüm kulvarlarda kupa kaldırabiliriz" dedi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Tedesco'ya transfer mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz