Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan Tedesco’ya transfer mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşme gerçekleştirdi.
Transfer planlaması yapılırken taraflar, listedeki oyuncularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Saran'ın, İtalyan hocanın veto ettiği hiçbir ismi almayı düşünmediğini ilettiği kaydedildi.
"İSTEMEDİĞİN BİR OYUNCUYU ALMAM"
Fenerbahçe Başkanı, Tedesco'ya "Benim için senin planların ve sözlerin çok önemli. Senin oyun felsefene ve bakış açına uyacağız. Senin istemediğin, onay vermediğin bir oyuncuyu takıma dahil etmeyeceğim. Ekibime ve sana çok güveniyorum. Birlikte planlamalarımızı doğru yaparsak ikinci yarıya çok daha iyi başlayıp tüm kulvarlarda kupa kaldırabiliriz" dedi.