Gözlemci analizi!

MUSTAFA ÇULCU / SORU - CEVAP



SORU:

TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ardından 30 gözlemciyi de PFDK'ya sevk etti. Yaşanan bu süreçle ilgili neler söylersiniz?

UEFA konvansiyonuna girdiğimiz ilk yıllarda Dünya ve Avrupa arenasında her maç haftası 2-3 trio ile Türk hakemleri ve gözlemcileri, UEFA ve FIFA'nın gözdesiydi. Ağustos 2024'te MHK Başkanlığı'na 2. kez atanan Ferhat Gündoğdu ilk iş kendince yarım kalan 8 Mart olayını tamamladı. Kulağa hoş gelen 'Yapıyı yıkıyoruz, bataklığı kurutuyoruz, aşağıdan pırıl pırıl gençler geliyor' mottosuyla umut dağıttı! 5 kez talimat, 2 kez FIFA listesi, 4 kez tüm hakem ve gözlemci kadrolarını yeniledi. 5'incisi yolda, muhtemelen şubatta… Genç hakemlerin başarısını geçtik, 55 yıl sonra ilk defa sahada yabancı hakemi, hakem kararlarına tepki olarak yarım kalan maçları, sahadan çekilen takımları bile gördük.

30 İSİMDEN 5'I SÜPER LİG GÖZLEMCİLİĞİ YAPIYOR

Ferhat'ın FIFA hakemleri, VAR'sız penaltı veremez, VAR'dan gelen penaltıda kaleciye, "Ben vermedim, VAR verdi. Ne yapabilirim?" diyecek kadar şikâyet eder oldular. Ligde ceza alanı içinde formalar yırtılırcasına çekildi, takıma, baskıya, skora ve duruma göre pas geçtiler. 3 gün sonra kupada benzer çekmeye devreye girdiler, penaltıyı verdiler! Oluşturdukları hakem kadrolarında 174 hakem bahisten disipline sevk edildi. 173 hakem PFDK tarafından FDT MD.57-2'den 8-10-12 ay hak mahrumiyeti aldı. Tahkim onayladı, hepsinin lisansları iptal oldu. İçlerinde dönemsel olarak MHK üyeliği, Bölgesel Hakem Kurul üyeliği, İl Hakem Kurul Başkanlığı, eğitimciliği ve Süper Lig hakemliği yapmış, 5 tanesi Süper Lig gözlemcisi olan 30 gözlemci, bahisten PFDK'ya sevk edildi. Tuhaf olan şu; ülke futbolu bahis olayları ile çalkalanırken bu gözlemciler kendi durumlarını ve onların bu durumunu kurum bilmiyor mu ki görev vermeye devam ediyor? Proaktif davranıp önlem alan, maç görevi vermeyen başka kurulların olduğunu duyduk.

BURDUR'DA DİKKAT ÇEKEN ÖNEMLİ BİR OLAY YAŞANDI

Aytekin Durmaz, 13. hafta Galatasaray-Gençlerbirliği, 15. hafta Beşiktaş-Gaziantep FK, 16. hafta Antalyaspor-Galatasaray maçlarında gözlemcilik yapmış! Sabit Hacıömeroğlu, ligde 13. hafta Alanya-Kasımpaşa, 14. hafta Gaziantep- Eyüpspor, 16. hafta Karagümrük-Kocaelispor, kupada 2 maç haftası üst üste Konyaspor-Antalyaspor ve Galatasaray-Başakşehir maçlarında gözlemcilik yapmış! Diğerleri de takır takır maçlara gitmeye devam etmiş. Suçlu oldukları ispat edilene kadar tabii ki hepsi masumdur ama futbolun marka değerini koruma adına daha dikkatli olunamaz mıydı? Dün yaşanan vahim olay! Burdur'da hakem eğitiminde MHK üyesi İbrahim Çınar kürsüde eğitim verirken diğer bir MHK üyesi tarafından telefonla aranıyor, "Burdur İl Hakem Kurulu Başkanı bahisten disipline sevk edildi, eğitimden çıkarın" diyor. Ama hiçbir şey yokmuş gibi eğitime devam edildiği anlatılıyor!

MELER DERBİ BİLE YÖNETMEDİ

UEFA 2026 Elit kategoriye 6 hakem, 1. kategoriye 14 hakem yükseldi. Malta'dan bile hakem var ama bizden kimse yok. Bizimkiler yerinde saydılar, ilk basamakta kaldılar. Elit hakem Halil Umut Meler, 2026 Dünya Kupası'nda bırakın hakem kadrosunu girmeyi, genişletilmiş kadroda bile yok. 21 Nisan 2023'ten bu yana kendi ülkesinde derbi yönetememiş hakemi UEFA ne yapsın?