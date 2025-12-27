Mehmet Altıparmak: Sivasspor’u Süper Lig’e çıkartmak istiyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Bandırmaspor 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Özbelsan Sivasspor Teknik Direktör Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu.Galip gelmenin güzel olduğunu ve hak edenin kazandığı bir karşılaşma olduğunu belirten Altıparmak, "Maçın ilk yarısı biraz dengeli geçti. Devre arası oyuncularımıza gerekli uyarıları yaptık. İkinci yarıyı mükemmel oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti elde ettik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bugün inanılmaz bir birliktelik vardı. Taraftarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum, galibiyet onlara da armağan olsun. Devre arasına güzel bir şekilde girdik. Lig asıl ikinci yarı başlıyor. Bir hedefimiz var, üst tarafı yakalamak. İnşallah devre arası transferleriyle daha iyi bir Sivasspor'u ikinci yarıda izleteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Ara transfer dönemi planlaması hakkında bilgi veren Altıparmak, "Transferle ilgili çalışmalar yapacağız. Şimdi biz maçı ve galibiyeti kutluyoruz. Bizim önce transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Belirlediğimiz birkaç oyuncu var. Hemen bu oyuncularla protokol yapmamız lazım ama transferi açmamız gerekiyor. Takım yeniden toplandığında bunlar inşallah halledilmiş olur. Sivasspor'u başarıya götürecek ve eksik olan mevkilerle ilgili çalışma yapacağız. Doğru ve net adamlar alacağız. Bizim en büyük eksikliğimiz ön taraflar. Tek hedefimiz var; Sivasspor'u geldiği yere, Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Bu sadece bizim çabamızla olamayacak. Sivas'ın bütün büyükleri; valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, iş adamları herkes bu işin içinde olmalı. Herkese gerçekten çok ihtiyacımız var. Hafta başında şehrimizin büyükleri ve yönetimle birlikte bir toplantı yapılacak. Transfer yasağı ile ilgili konuşulacak. Ayrıca bize katkı sağlamayacak oyuncunun burada işi yok" ifadelerini kullandı.