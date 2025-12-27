Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Musaba, Ferdi Kadıoğlu'nun çocukluk arkadaşı çıktı!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 08:00

Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Anthony Musaba, Kanarya'nın eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun eski takım arkadaşı çıktı.

Devre arası transferine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk takviyesini sol kanada Anthony Musaba ile gerçekleştirdi. SABAH SPOR, Hollandalı'nın kariyerini mercek altına aldı: Musaba, futbolla babası sayesinde 3 yaşında tanışırken, NEC Nijmegen altyapısında filizlendi.

Burada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile 2008-2014 arasında birlikte ter döktü. 2019'da A Takım'a çıkarken 1 sene sonra 2.5 milyon Euro'ya Monaco'ya gitti. İdolü olan Dembele gibi iki ayağını da iy i kullanıyor.

Musaba, büyük beklentilerle getirilen ancak formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun yerini alacak. Hollandalı sol kanat, yerine geleceği milli futbolcuyu performansıyla geçti. Musaba, bu sezon tüm kulvarlarda 6 gol-4 asistle imza atarken Kerem, 5 gol-3 asistte kaldı.

'F.BAHÇE'Yİ ŞİKAYET BİZE YAKIŞMAZ'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba transferi nedeniyle gerilen ortamı yumuşatacak bir açıklama yaptı: "Henüz şikâyette bulunmadık. F.Bahçe ile iyi ilişkilerimiz var. İlişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikâyet etmeyi düşünmüyorum. Konu kapansın, o artık F.Bahçe oyuncusu."

