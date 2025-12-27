Musaba, Ferdi Kadıoğlu’nun çocukluk arkadaşı çıktı!

Burada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile 2008-2014 arasında birlikte ter döktü. 2019'da A Takım'a çıkarken 1 sene sonra 2.5 milyon Euro'ya Monaco'ya gitti. İdolü olan Dembele gibi iki ayağını da iy i kullanıyor.

Musaba, büyük beklentilerle getirilen ancak formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun yerini alacak. Hollandalı sol kanat, yerine geleceği milli futbolcuyu performansıyla geçti. Musaba, bu sezon tüm kulvarlarda 6 gol-4 asistle imza atarken Kerem, 5 gol-3 asistte kaldı.