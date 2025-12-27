Oğuzhan Özyakup’tan Necip Uysal tepkisi!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından ve kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal'ın kadro dışı kalması sonrası bir açıklama yaptı.

Oğuzhan Özyakup, karara tepki gösterirken çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklaması:

"Bazen insanın söyleyecekleri kelimelere sığmaz. Bazen de susmak, yılların emeğine haksızlık olur. Bu satırlar bir anlık duygunun değil; uzun yıllara yayılan bir tanıklığın ve derin bir vefanın ifadesidir.

10 yıl her günümü Necip'le yan yana geçirdiğim için değil… 2004'ten 2025'e kadar, sadece Beşiktaş'a adanmış bir hayatı bire bir bildiğim için bu kadar net konuşuyorum.

Çocuk yaşta kapısından girdiği kulüpte büyüyen, formasını bir gün bile pazarlık konusu yapmayan, sahada da saha dışında da Beşiktaş duruşundan taviz vermeyen birine yapılan bu muamele; ne yazık ki Türk futbolunun geldiği noktanın acı bir özeti.