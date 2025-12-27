Vanspor FK’da Osman Zeki Korkmaz’dan transfer mesajı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarı dileyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kendi analizimizden önce Hatayspor'la başlamamız gerekiyor, çünkü bu tarz camia takımlarının zor duruma düşmesi futbolsever olarak bizleri üzüyor. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar. Bu tarz maçları oynamak zordur ama oyun disiplininden kopmadan, sabırlı oynayarak kısa hikayeyi güzel bitirdik. Transfer anlamında da çok koordineli ilerliyoruz. Birkaç isim birkaç gün içinde bitmek üzere. Daha sonra da hangi duruma geldik, kadro planlaması olarak ve neye ihtiyacımız var onun değerlendirmesini yapacağız. Arka arkaya transfer yapmak konusunda aceleci değilim."