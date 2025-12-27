Vincenzo Pisacane: Semih Kılıçsoy çok büyük bir yetenek!

Semih Kılıçsoy'un uyum sürecine değinen Vincenzo Pisacane, "Elbette maç atmosferi farklı. Uyum ve taktik anlamda bazı zorluklar yaşadı. Unutmamak gerekir ki Türkiye Ligi'nden geliyor. Orada takımı maçların yüzde 80'inde yüzde 80 topa sahip oluyor" şeklinde konuştu.

Vincenzo Pisacane son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Biz onu bekledik, koruduk, kolladık. Kolay olmadı çünkü futbol anlamında bambaşka bir dünyadan geliyor. Hepimiz onun adına mutluyuz. Bu anı ne kadar beklediğini biliyoruz ve bunu sonuna kadar hak etti."