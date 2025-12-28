40 yaşında bile zirvede

Forbes'un hazırladığı "2025 yılının en çok kazanan futbolcuları" listesinde Cristiano Ronaldo ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki süper star, sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aştı.Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı. Toplam 280 milyon dolarlık geliriyle ikinci sıradaki Lionel Messi'yi ikiye katladı. Messi'nin Instagram'da 500 milyonu aşan takipçisi bulunuyor.Al Ittihad'da yıllık 100 milyon dolar maaşı olan Karim Benzama, saha dışı geliriyle birlikte 104 milyon dolara ulaşarak Ranoldo ve Messi'nin ardından geldi.