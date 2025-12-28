Avrupa’nın elmasları

Dünyadaki 300'den fazla profesyonel futbol kulübünün ve 3 binden fazla futbolcunun finansal performansını analiz eden bağımsız denetim şirketi KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 21 yaş altı 10 genç oyuncu belirlendi. Listede iki Türk futbolcu kendine yer buldu. Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız, 87.6 milyon Euro'luk piyasa değeriyle 5. sıraya yerleşerek en pahalı lejyonerimiz oldu. Real Madrid'deki gururumuz Arda Güler de 75.3 milyon Euro değeriyle listeye 9. basamakta girmeyi başardı.

ZİRVE ALTIN ÇOCUK YAMAL'IN

Listenin zirvesinde, Barcelona'nın altın çocuğu 289.9 milyonla Lamine Yamal bulunuyor. İspanyol yeteneği; PSG'li Desire Doure (116.9 milyon), Barcelonalı Pau Cubarsi (114.5) ve PSG'li Joao Neves (111) takip etti.