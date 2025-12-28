Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Jörgensen’in alternatifi yine Premier Lig’den!
Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:05

Mert Günok ile ayrılık kararı alan Beşiktaş, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, Chelsea forması giyen Filip Jörgensen için girişimleri devam ederken, bu oyuncunun alternatifinin de belirlendiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta Jörgensen’in alternatifi yine Premier Lig’den!
Beşiktaş, Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea ile temaslarından henüz sonuç alamazken görüşmelerin kiralık sözleşmesinin süresi ve opsiyon konuları üzerinden devam ettiği belirtildi.

Düzenli süre bulacağı bir kulübe gitmeyi planlayan, bu nedenle de Beşiktaş'a sıcak bakan Jörgensen'in ise iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Kartal, bu transferde sorun çıkması halinde Tottenham'da oynayan Antonin Kinsky'yi kadrosuna katmaya çalışacak.

