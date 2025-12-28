Beşiktaş’ta Jörgensen’in alternatifi yine Premier Lig’den!

Beşiktaş, Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea ile temaslarından henüz sonuç alamazken görüşmelerin kiralık sözleşmesinin süresi ve opsiyon konuları üzerinden devam ettiği belirtildi.

Düzenli süre bulacağı bir kulübe gitmeyi planlayan, bu nedenle de Beşiktaş'a sıcak bakan Jörgensen'in ise iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Kartal, bu transferde sorun çıkması halinde Tottenham'da oynayan Antonin Kinsky'yi kadrosuna katmaya çalışacak.