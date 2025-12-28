Bodrum FK’ya bir darbe de Sarıyer’den

TRENDYOL 1. Lig'in alt sıralarında yer alan Sarıyer, zirve mücadelesi veren Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın tek golünü 51. dakikada Urie kaydetti. Üst üste 4. maçında da galibiyet yüzü görmeyen konuk ekip, son dönemdeki düşünü sürdürdü.

YIĞIDOLOR ÜÇ MAÇ SONRA KAZANDI: 2-0

SIVASSPOR, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar, 71. dakikada Bekir Böke ile üstünlüğü yakalarken, 78'de Ethemi farkı ikiye çıkardı. Sivasspor böylece 3 maç sonra üç puanı bir arada gördü. Günün diğer karşılaşmalarında Van Spor, Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi. Pendik ve Esenler Erok ise 0-0 berabere kaldı.