Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:39

Fenerbahçe’den Kadın Futbol Süper Ligi’nde namağlup seri!

Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-0 yendi.

Ligin 14. hafta mücadelesinde Ünye Kadın Spor Kulübü, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Fenerbahçe arsaVev'i konuk etti.

Maç, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe arsaVev'in gollerini 74. dakikada Maria Salas ve 90+2. dakikada Andrea Staskova attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev puanını 40'a yükseltti. Ünye Kadın Spor Kulübü ise 16 puanda kaldı.

