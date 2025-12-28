Fırtına’da Oğuz sesleri

Trabzonspor flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamayı hedefleyen bordo-mavililer, sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başladı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Karadeniz kulübü, gelecek cevabı bekliyor. 2023-24 sezonunda kariyerinin en iyi dönemini o dönem Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Fatih Tekke ile birlikte geçiren 25 yaşındaki kanat oyuncusu da bu transfere sıcak bakıyor. Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 4 mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 1 asistlik katkı yapan milli futbolcu, hem sağ hem sol kanatta görev alabiliyor. Fatih Tekke, Oğuz'u sol kanatta 11 oyuncusu olarak düşünüyor.

OPOKU HAZIR

TRANSFER çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağlamak istiyor ancak Wolfsberger 12 milyon Euro talep ediyor. Fırtına ise bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Aradaki fark nedeniyle Karadeniz devi, Başakşehir'den Jerome Opoku'yu da listesine aldı. 27 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesi 2027'de bitiyor. 1.97 boyundaki savunma oyuncusunun, kurulan ilk temasta bordo-mavili kulübe olumlu dönüş yaptığı ve şartların sağlanması halinde forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.